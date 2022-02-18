مصر الأولى في أفريقيا في سرعات الإنترنت الثابت في 2022

كتب - علاء حجاج:

كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير 2022 عن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا.

ووفقا للتقرير، جاءت مصر في المرتبة الأولى في أفريقيا والـ 86 عالميًا، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت عن استراتيجية لتحسين سرعة الإنترنت في مصر، وكذلك خطط المصرية للاتصالات لتطوير وتحسين الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وتنفذ الوزارة، من خلال الشركة المصرية للاتصالات في السنوات الأخيرة خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء.