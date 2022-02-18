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أسعار الأسماك بنهاية الأسبوع.. زيادة البلطي والمكرونة السويسي

12:09 م الجمعة 18 فبراير 2022
أسعار الأسماك بنهاية الأسبوع.. زيادة البلطي والمكرونة السويسي

أسعار السمك

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القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر الأسماك البلطي والمكرونة السويسي في سوق العبور بنهاية الأسبوع، فيما استقرت أسعار البوري والكابوريا اليوم الجمعة، وتراجع الجمبري، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23.5 و27.5 جنيه للكيلو بدلا من 22 و26 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر السمك قشر بياض بيم 80 جنيها و100 جنيه اليوم.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و 55 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها،

وتراجع سعر كيلو الجمبري 3 بنحو 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري 1 ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم سعر السمك البلطي سوق العبور

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