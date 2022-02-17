إطلاق مسابقة "إبنيها" لدعم ريادة الأعمال في القاهرة الكبرى

أطلق مشروع البنية التحتية بالمشاركة بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا مسابقة "إبنيها" لدعم ريادة الأعمال وتنمية وتطوير قدرات طلاب الجامعات من الشباب المصري بإقليم القاهرة الكبرى، بحسب بيان اليوم الخميس.

وتنفذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مشروع البنية التحتية بالمشاركة بالنيابة عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.

وتستمر مسابقة 'إبنيها' حتى شهر مايو من هذا العام، وتهدف إلى تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال المجتمعية، وتنفيذ مشاريع مستدامة؛ خاصة تلك المتعلقة بتحديات التنمية الحضرية والبنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق العشوائية، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن المسابقة تستهدف مشاركة طلاب الجامعات ضمن نطاق إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) لتشجيع وتنمية أفكارهم الإبداعية وإرشادهم خلال مختلف مراحل المسابقة حتى الوصول إلى نماذج متكاملة من الأعمال المبتكرة.

وأشار إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع شركة جيميناي أفريقيا تقوم بتنفيذ كافة فاعليات المسابقة، حيث يتم تنظيم مراحل المسابقة الثلاثة بداية من اختيار الأفكار للمشاركه في ورش العمل وحتى مرحلة عرض تلك الأفكار في المسابقة النهائية، بالإضافة إلى اختيار الأفكار الفائزة وتوفير فرص تمويلية لها.

وقالت المهندسة إفوا دادزى أرثر، مدير مشروع البنية التحتية بالمشاركة، "إن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحرص على عقد الشراكات الناجحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل المعيشة بالمجتمعات المستهدفة، وفي هذا الصدد يحرص برنامج التنمية بالمشاركة على دعم الأفكار المبتكرة من شباب الجامعات وتنمية مهاراتهم وإتاحة فرصة المشاركة في تنمية مجتمعاتهم.

وتتيح مسابقة 'إبنيها' فرصة تقديم مقترحات وأفكار مشروعات واعدة وقابلة للتطبيق تساهم بفاعلية في تنمية المجتمع وتحسين سبل المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب، وفقا لمدير مشروع البنية التحتية بالمشاركة.

وقال المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا "مسابقة (إبنيها) من أكثر المبادرات التي سعدنا بالمشاركة فيها، وذلك لأنها تعتمد على الفكر الحديث وابتكارات الشباب للنهوض بالمجتمع ككل من خلال تحسين سبل المعيشة".

وأضاف: "شراكتنا مع مشروع البنية التحتية بالمشاركة، ليس فقط في إطار هذه المسابقة ولكن بشكل عام، تهدف إلى توحيد الجهود لتقديم صور مختلفة من الدعم المتكامل للشباب بحيث تتاح لهم سبل تطوير إمكانياتهم وقدراتهم بناءً على خبراتنا في قطاع ريادة الأعمال لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع وشركات ناشئة تساهم في بناء المستقبل".

تابع توما: "يأتي ذلك في إطار إيماننا بالشباب الواعد وأحقيتهم في غد أفضل وسعينا الدائم إلى توفير فرص ومبادرات مبتكرة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم وللمجتمع".

ومن المقرر أن يتم اختيار ما يقرب من 50 مقترحا للمشاركة ضمن مراحل المسابقة المختلفة، تبدأ بمشاركة أصحاب المقترحات المختارة في ورش عمل تدريبية لمدة خمسة أيام بهدف رفع قدرات المشاركين من الطلاب في مجال ريادة الأعمال المجتمعية مثل تحديد احتياجات المجتمع ودراسة السوق ودراسات الجدوى وكتابة وعرض نماذج الأعمال للأفكار الابتكارية المقترحة، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أنه بناءً على ذلك سيتم تأهيل الأفكار والمجموعات الأكثر فعالية وابتكارا إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وسيتم اختيار ثلاث مجموعات من الفائزين لمنح جوائز نقدية مقدمة من شركة جيميناي إفريقيا لتقدير الفائزين، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية لإجراءات التأسيس والتوجيه والمتابعة وفرصة المشاركة في أحد البرامج التي تطلقها الشركة وذلك لإعطاء المشاركين الفرصة للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركة.