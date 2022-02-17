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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

10:39 ص الخميس 17 فبراير 2022
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 جنيهات و6.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 جنيهات و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 14 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 3.5 و7.5 جنيه.

الرمان بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار الجملة سعر كيلو الطماطم

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