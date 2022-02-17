تراجع البوري وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.