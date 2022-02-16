البترول توقع 7 مذكرات تفاهم مع شركات عربية وأجنبية في عدد من المجالات



كتب- مصطفى عيد:

شهدت فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2022" توقيع عدد من مذكرات التفاهم بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية، منها ما يتعلق بمجالات إزالة الكربون، وتوريد امدادات الزيت الخام والمنتجات، وتوفير التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية، وتدريب الكوادر.

وبحسب بيانات من وزارة البترول اليوم الأربعاء، تضمن مذكرات التفاهم الموقعة الآتي:

- مذكرة تفاهم بين شركات إيجاس وشل وشلمبرجير لدراسة إمكانية تطوير الأعمال ذات المنفعة المشتركة في مجال إزالة الكربون مع التركيز على آليات استخدام الهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون من خلال محورين رئيسيين وهما نشاط الهيدروجين والأمونيا، وتخزين الكربون في أنشطة الغاز.

- مذكرة تفاهم بين شركتي إيجاس وشل للتعاون في تحديد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من صناعة الغاز المصرية من خلال تحديد المشروعات التي يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومشاركة أفضل الطرق والوسائل والممارسات الخاصة باستراتيجيات إدارة الكربون وتقييم الجدوى الفنية والمالية لهذه الاستراتيجيات و تحديد الإطار الزمني المناسب واللازم لهذه الاستراتيجيات.

- مذكرة تفاهم بين شركتي إيجاس وDNV لتقديم المشورة الفنية لإيجاس في مجال تحول الطاقة وإزالة الكربون من خلال تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإزالة الكربون من حيث النقل والتخزين واستخدام مشتقات الهيدروجين منخفض الكربون (مثل الأمونيا) والحد من انبعاثات غاز الميثان وتوليد الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وإمكانية استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي في مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون.

- مذكرة تفاهم بين شركتي إيجاس وWorley لدراسة أوجه التعاون والخدمات الممكن أن تقوم بها Worely فيما يخص جهود قطاع البترول لإعداد خارطة الطريق لإزالة الكربون Decarbonization roadmap، ودراسة مبدئية لأهم مصادر الانبعاثات في قطاع البترول ومقترحات لأوجه تخفيض تلك الانبعاثات.

- مذكرة تفاهم بين هيئة البترول وشركة أرامكو للتجارة، وتقضي بتعزيز التعاون بين الجانبين في إمدادات الزيت الخام وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

- مذكرة تفاهم بين هيئة البترول وشركة TGS، وتهدف إلى تحديث وتطوير وسائل توفير وشراء المهمات وتوفير تكنولوجيات حديثة وتنفيذ حلول رقمية للتخطيط والتوقع للاحتياجات المستقبلية، وكذلك توفير برامج تدريبية لكافة الشركات التابعة لهيئة البترول على النظم العالمية اللوجستية للتخزين والسلامة المهنية.

- مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيناب سيبترول التشيلية، إحدى الشركات العاملة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج ، وذلك لإبرام اتفاق مشترك لوضع برنامج تدريبي للكوادر الشابة في قطاع البترول والذين تم اختيارهم خلال برامج بناء القدرات التي تنظمها وزارة البترول في اطار مشروع تطوير وتحديث القطاع.