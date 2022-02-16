البحر الأحمر للبتروكيماويات تتفق مع أرامكو لتأمين احتياجاتها من البترول



كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول "إيجبس 2022" أمس، التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لمراحل إنشاء مجمع البتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

ووقع على الاتفاقيات المهندس محمد عبادي رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والمهندس محمد يماني القحطاني رئيس شركة أرامكو السعودية للتجارة.

وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على العديد من المجالات الرئيسية للتعجيل بتنفيذ هذا المجمع العملاق في مقدمتها اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة والتي تعد الشركة الأولى والرائدة عالميا في مجال توفير الخام، بحسب البيان.

وذكرت وزارة البترول أن هذه الاتفاقية ستؤمن احتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربي الخفيف جدا لما يتميز به من جودة وملائمة لتصميم مجمع البتروكيماويات وما تتميز به شركة أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام.

توقيع عقد استيراد زيوت أساسية بين هيئة البترول ولوبريف السعودية

على جانب آخر، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول عقد استيراد زيوت أساسية مع شركة لوبريف السعودية، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية، وفقا للبيان.

ووقع على العقد علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس طارق النُعيم رئيس شركة لوبريف، بحضور خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمشرف على التجارة الخارجية، وهبة عبد القادر مساعد نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.

مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية بمجال التدريب

على هامش فعاليات المؤتمر أيضا، شهد وزير البترول، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وغرفة التجارة الأمريكية في مجال تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين مع عدد من شركات البترول الأمريكية لإطلاق ورعاية المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى في قطاع البترول.

وقع على المذكرة المهندس علاء حجر، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزارة، وديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب الرئيس والمدير العام لشركات أباتشي مصر.

وبموجب الاتفاقية ستقوم غرفة التجارة الأمريكية في مصر من خلال مركز التطوير الوظيفي (CDC)، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى بعنوان "برنامج أسس تنمية القيادة"، والذي يهدف إلى تطوير قدرات 400 مسؤول تنفيذي في قطاع البترول.

وأوضح الملا أن برنامج تطوير العنصر البشري وبناء قدرات العاملين بقطاع البترول ورفع كفائتهم يعد إحدى الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع، والتي تهدف إلى تزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستوفر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برنامجًا تدريبيًا بعنوان "برنامج أسس تنمية القيادة"، مصممًا لاستهداف 400 من العاملين بقطاع البترول في الإدارة الوسطى، تم ترشيحهم من قبل الوزارة.

وتقوم شركات أباتشي وأبكس الدولية وبيكر هيوز وبيكتل وبي بي وشيفرون وإكسون موبيل وهاليبرتون وهوني ويل وشلمبرجير وشل وتوتال برعاية ودعم المرحلة الثانية من البرنامج.

ويشمل البرنامج التدريبي الموضوعات التالية: القيادة وبناء القدرات الفنية وإدارة الأعمال ووضع الأطر المعيارية وShell Nxplorer، ويتم تنفيذ البرنامج في الشركات التابعة لوزارة البترول بدعم من لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية.