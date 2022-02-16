الإحصاء: 75.5% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى بلجيكا في 11 شهرًا

11:12 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
الإحصاء: 75.5% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى بلجيكا في 11 شهرًا

صادرات

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القاهرة - مصراوي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى بلجيكا مسجلة 411.6 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي مقابل 234.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 75.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من بلجيكا 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 937.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 71.1%.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا لتصل إلى 2 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72%.

وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 246.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 85.9 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 187.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة بلجيكا 26.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 24.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

وبلغت قيمة تحويلات البلجيكيين العاملين في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 1.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 13.6%.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرات صادرات مصر إلى بلجيكا

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