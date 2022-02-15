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دراجون أويل الإماراتية تعلن أول كشف بترولي لها بخليج السويس

03:31 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
دراجون أويل الإماراتية تعلن أول كشف بترولي لها بخليج السويس

خلال لقاء وزير البترول مع وفد شركة دراجون أويل الإ

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كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة دراجون أويل "المملوكة بالكامل لحكومة دبي"، عن أول اكتشاف بترولي جديد لها في خليج السويس بمصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالمهندس علي الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، حيث تم بحث انشطة الشركة في مصر في منطقة خليج السويس.

وقالت وزارة البترول إن مخزون النفط المتوقع الأولي للكشف الجديد يقدر بنحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية، ويعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً.

ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة "دراجون أويل" منذ أن أصبحت لاعبًا فعالًا في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة "بي بي" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وفقا للبيان.

شركة دراجون أويل كشف بترولي خليج السويس وزير البترول مؤتمر إيجبس 2022

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