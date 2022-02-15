الملا يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال البترول والبتروكيماويات

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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات خلال فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء تضمنت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة ما يلي:

- اتفاقية خدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكر هيوز للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ووقع الاتفاقية علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس تمير ناصر مدير عام بيكر هيوز مصر.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شنايدر إليكتريك مصر للتعاون لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في إطار رؤية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي، والتي وقعها علاء البطل والمهندس خالد كامل مدير عام شركة شنايدر.

- مذكرة تفاهم بين شركتي إنبي وأسبن تك الأمريكية للتعاون في مجال التحول الرقمي من خلال توفير الدعم الفني في هذا المجال، وتقديم حلول متطورة لاستغلال الأصول، فضلا عن إقامة ورش العمل الفنية وبرامج التدريب.

ووقع المذكرة المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي، وأنطونيو بكري رئيس شركة أسبن تك.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للصيانة وشركة إيمرسون، للتعاون في مجال مشروعات قياس مستوى الخزان ومراقبة انبعاثات الاحتراق وقياس تحميل الشاحنات.

ووقعها المذكرة علاء البطل، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة صان مصر، وفيديا أرمانس رئيس شركة إيمرسون بالشرق الأوسط.

- مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء أنتويرب "PAI"، ووزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الموانئ ودعم أعمال تطويرها، واستكشاف الإمكانات ومتابعة المشاريع في الموانئ المصرية والسوق البحرية، باستخدام خبرة أنتويرب في تعزيز الموانئ وإدارتها وتشغيلها.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، وكريستوفر ووتر شوت المدير العام لهيئة ميناء أنتويرب.

- توقيع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدة البولي إيثيلين مع شركة "Univation".

- توقيع شركة البحر الأحمر مع شركة "Linde" اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدة التكسير البخاري.

- توقيع شركة البحر الأحمر اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدتي الهكسين والبيوتين مع شركة أكسنس.

ووقع الاتفاقيات الثلاث المهندس محمد عبادي رئيس شركة البحر الأحمر مع رؤساء الشركات الثلاث.

- مذكرة تفاهم بين شركتي المصرية القابضة للبتروكيماويات " إيكم" و"Wood Italiana" لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في مصر، والتي وقعها سعد هلال رئيس إيكم، ومكسيم ماليه مدير تنمية الأعمال بالشركة الإيطالية.

- مذكرة تفاهم بين رؤساء ومسئولي شركات إنبي وبتروجت وبكتل وبيكر هيوز وجنرال الكتريك وبنكى الأهلي وإتش إس بي سي، والتي تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من منشآت النفط والغاز في مصر.

- مذكرة تفاهم بين شركتي التعاون للبترول، وشيفرون مصر، للتعاون في مجال توفير الزيوت، وأنشطة محطات الوقود وتجارة الزيوت والمنتجات الكيماوية.