عودة للهبوط.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر مع بداية التعاملات

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 541 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 695 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 811 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 927 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6488 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1858 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.74%، في الساعة 12:52 ظهرًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ولامس الذهب بذلك أعلى مستوى له في ٨ شهور وفقا لبلومبرج.

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