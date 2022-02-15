البترول توقع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وصيانة التوربينات

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبترول والهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وعمرة وصيانة التوربينات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاقية المهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وعبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الملا أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دورها كظهير صناعي متميز للدولة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

وأشار إلى ثقته في الخبرات التكنولوجية والبشرية للهيئة التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وذكر عبد المنعم التراس أن المذكرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية للتصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وفق أحدث معايير الجودة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع هيئة البترول على استغلال الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وخبراتها المتميزة في مجال عمرة المحركات، لإجراء جميع أعمال عمرة وإصلاح وصيانة التوربينات بكافة أنواعها بهيئة البترول، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وأضاف التراس أن هذا الاتفاق يأتي بديلا من إرسال المحركات وملحقاتها للخارج لإجراء العمرة والصيانة، ومن ثم المساهمة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن أوجه التعاون تمتد إلى توفير قطع الغيار الأصلية لكل توربينة باختلاف أنواعها وعمل الصيانة اللازمة من خلال فريق عمل معتمد متخصص لصيانة وعمرة التوربينات باختلاف أنواعها.

وأشاد أيمن عمارة بالقدرات التصنيعية المتطورة والكفاءات البشرية بمصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع، في مجال عمرة وإصلاح وصيانة التوربينات والمحركات بكافة الأنواع والاستخدامات، والتي تم تحديثها وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.