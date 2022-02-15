أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

وزير البترول يبحث التعاون مع وكالة الطاقة الدولية بمجال الطاقة النظيفة

12:21 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
وزير البترول يبحث التعاون مع وكالة الطاقة الدولية بمجال الطاقة النظيفة

خلال لقاء وزير البترول ورئيس وكالة الطاقة الدولية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتب- مصطفى عيد:
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم خلالها بحث زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة في مجالات الطاقة خاصة الطاقة النظيفة، وذلك على هامش مؤتمر مصر الدولي "إيجبس 2022".
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، قال الملا إن ذلك يأتي في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية وتأثير أنماط العرض والطلب الجديدة والدعوة إلى الاعتماد على مصادر طاقة أنظف توفر المزيد من الفرص في ضخ الاستثمارات في هذه المجالات.
وأضاف أن وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث، وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها، ولها من الإصدارات الهامة المعنية بقضايا الطاقة العالمية وما تشهدها من تطورات سواء الوقود الأحفوري أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد فاتح أنه حريص على المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس" والذي يعد من الفعاليات الهامة على الصعيد العالمي والإقليمي.
وذكر أن حضور الرئيس السيسي للمؤتمر وحديثه عن ضرورة الاهتمام بدول القارة الأفريقية واستفادتها من ثرواتها الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل يتوافق مع توجه وكالة الطاقة الدولية نحو رفع المعاناة عن سكان أفريقيا في الحصول على طاقة نظيفة.
ومن جانب آخر، عقد وزير البترول جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إيجبس 2022.
وأوضح الملا أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية وما تشهده من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة، والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب على البترول، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي.
ومن جانبه عبر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، الذي يعد ملتقى للخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة.
وأشاد بما حققته مصر من إنجازات في مجال الطاقة خلال الفترة الماضية جعلتها محط أنظار واهتمام كثير من دول العالم خاصة في ظل تمتعها بموقع استراتيجي بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.
وزير البترول وكالة الطاقة الدولية مؤتمر إيجبس 2022 منظمة أوبك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا