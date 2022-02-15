وزير البترول يبحث التعاون مع وكالة الطاقة الدولية بمجال الطاقة النظيفة

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم خلالها بحث زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة في مجالات الطاقة خاصة الطاقة النظيفة، وذلك على هامش مؤتمر مصر الدولي "إيجبس 2022".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، قال الملا إن ذلك يأتي في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية وتأثير أنماط العرض والطلب الجديدة والدعوة إلى الاعتماد على مصادر طاقة أنظف توفر المزيد من الفرص في ضخ الاستثمارات في هذه المجالات.

وأضاف أن وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث، وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها، ولها من الإصدارات الهامة المعنية بقضايا الطاقة العالمية وما تشهدها من تطورات سواء الوقود الأحفوري أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد فاتح أنه حريص على المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس" والذي يعد من الفعاليات الهامة على الصعيد العالمي والإقليمي.

وذكر أن حضور الرئيس السيسي للمؤتمر وحديثه عن ضرورة الاهتمام بدول القارة الأفريقية واستفادتها من ثرواتها الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل يتوافق مع توجه وكالة الطاقة الدولية نحو رفع المعاناة عن سكان أفريقيا في الحصول على طاقة نظيفة.

ومن جانب آخر، عقد وزير البترول جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إيجبس 2022.

وأوضح الملا أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية وما تشهده من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة، والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب على البترول، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي.

ومن جانبه عبر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، الذي يعد ملتقى للخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة.