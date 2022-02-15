كيف أثرت تطورات الأزمة الأوكرانية على الأسواق العالمية؟

كتب- مصطفى عيد:

شهدت عدد من أسواق الأسهم العالمية تراجعات ملحوظة خلال تعاملات أمس، بينما ارتفعت أسعار عدد من السلع العالمية مثل البترول والذهب، وذلك تأثرا بتطورات الأزمة الأوكرانية، والتكهنات المتواصلة بشأن الحرب الروسية المحتملة على أوكرانيا والجهود الدبلوماسية المبذولة لمنعها من الحدوث.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 1.8% خلال جلسة أمس الاثنين، مع تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.2% ليقود الخسائر حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وحثت عدة دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي وشيك ، حيث حذر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن جيك سوليفان يوم الأحد من أن الكرملين سارع في تعزيز حشده العسكري غير العادي على طول حدود البلاد خلال الأيام العشرة الماضية.

وهدد القادة الغربيون بفرض عقوبات شديدة على روسيا في حالة حدوث أي توغل في أوكرانيا، حيث يواصل القادة السعي لإيجاد حلول دبلوماسية. ونفى الكرملين وجود أي نية لغزو جارته، متهما واشنطن بإذكاء "الهستيريا".

وانخفض خلال جلسة أمس مؤشر كاك 40 (باريس) بنسبة 1.27%، ومؤشر بلجيكا 20 بنسبة 1.03%، ومؤشر إيه إي إكس 25 (امستردام) بنسبة 0.15%، ومؤشر بي إس آي 20 (لشبونة) بنسبة 1.43%، ومؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.42%.

وانخفض مؤشر MOEX Russia الروسية بنسبة 1.8%، خلال تعاملات أمس، بينما انخفض مؤشر RTS بنسبة 3%، وفقا لسي إن بي سي.

وكانت الأسواق العالمية شهدت حالة من الاضطراب منذ أن سجل التضخم الأمريكي المرتفع بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مما دفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إلى المطالبة بنقطة مئوية كاملة لرفع أسعار الفائدة قبل يوليو.

وفيما يتعلق بالبورصة الأمريكية، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين، حيث قام المستثمرون بتقييم المخاوف بشأن خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة والتوترات بين روسيا وأوكرانيا، بحسب سي إن بي سي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 171.89 نقطة أو 0.49% إلى 34566.17 نقطة بختام تعاملات أمس، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 16.97 نقطة أو 0.38% عند 4401.67 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.24 نقطة أو 0% إلى 13790.92 نقطة.

وواصلت أسعار البترول صعودها أمس على إثر هذه التطورات لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات إلى 96.48 دولار، وذلك قبل أن تنخفض خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.69% إلى 94.85 دولار إثر تقارير تلمح إلى انفراجة نسبية في الأزمة.

كما صعدت أسعار الذهب بنحو 12.4 دولار خلال تعاملات أمس لتصل إلى مستوى 1871.2 دولار للأوقية بنهاية التعاملات، وهو أعلى مستوى في نحو 8 أشهر.