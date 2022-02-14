البترول تعلن نتيجة مناقصة تموين السفن بالوقود بالبحرين الأحمر والمتوسط



كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول "إيجبس 2022" المنعقد حاليا بالقاهرة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، تم إسناد 4 رخص للنشاط إلى 3 شركات في موانئ البحرين المتوسط والأحمر، وذلك بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود في البحر المتوسط لكل من شركة مينرفا لتموين السفن وشركة بنينسولا، ورخصتين لشركتي مينرفا وكورال إنرجي في منطقة البحر الأحمر.



وكانت المناقصة العالمية تم طرحها في أبريل الماضي وتقدم لها 10 شركات عالمية في مجال تموين السفن، وتم تقييم العروض من قبل لجنة متخصصة من قطاع البترول ووزارة النقل وهيئتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للبيان.



وأكد طارق الملا أن منح هذه الرخص يأتي في إطار التوجه نحو تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وسعيا لتصبح مركزا رائدا في مجال تموين السفن بالوقود في ضوء الإمكانيات الواعدة التي تدعم ذلك، حيث يمثل منح هذه الرخص لشركات عالمية أحد أوجه الاستفادة من موقع مصر المتميز وبنيتها الأساسية.

وأوضح أنه تم إجراء دراسة مشتركة بالتعاون بين قطاعي البترول والنقل وهيئتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل استثمار هذه المقومات في دعم إقامة نشاط ناجح لتموين السفن.

وشهد وزير البترول أيضا، وسهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي التعاون للبترول، وإمارات مصر في مجال تدريب العمالة وتبادل الخبرات فيما يخص تسويق المنتجات البترولية وخلط الزيوت وآليات التسويق.

ووقع البروتوكول المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، ومحمد جمعة المدير العام لشركة إمارات مصر.