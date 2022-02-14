التضامن توقع مع ١٨ جمعية أهلية لإتاحة 50 ألف فرصة عمل بتكلفة 400 مليون جنيه

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع برنامج فرصة التابع للوزارة على عدد 20 عقد شراكة مع عدد 18 من جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 50 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامجين.

وقال بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين إن هذه التعاقدات تمثل المرحلة الأولى من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لعدد 35,000 مستفيد من مستفيدي تكافل وكرامة من أصل 50,000 مستهدفين في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه مصري للمرحلة الأولى ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 780 مليون جنيه مصري بتمويل من البنك الدولي.

ويمثل برنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة للأسر التي تتلقى دعمًا نقديًا، بحسب تعريف وزارة التضامن الاجتماعي للبرنامج على موقعها الإلكتروني.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة إن البرنامج استقبل 304 مقترحات من جهات مختلفة، وأن هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات شملت تنفيذ مشروعات لخدمة سلاسل القيمة الزراعية ومشروعات إنتاج حيواني وداجني وتأسيس وحدات إنتاجية مختلفة بالإضافة إلى مشروعات تدوير مخلفات الطعام مثل زيوت الطعام وغيرها من المشروعات لدعم القيمة المضافة للمنتجات بالإضافة إلى توفير فرص عمل في القطاعات الصناعية والحرفية المختلفة.

وأضاف الشبراوي أن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت عدة أشهر للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج، مشيراً إلى أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من التعاقدات ستشمل عدد 60 جمعية ومؤسسة أهلية لخدمة ما يقارب 15000 مستفيد.

ويعتبر برنامج فرصة هو ذراع التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.

اقرا أيضًا: