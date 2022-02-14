مسؤولة أفريقية: 400 ألف حالة وفاة سنويا بالقارة بسبب طرق الطهي البدائية



كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن نحو 900 مليون من السكان بالقارة يستخدمون الطرق البدائية في الطهي، مما يترك آثارا صحية خطيرة تؤدي لوفاة حوالي 400 ألف شخص سنويا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين..

وأضافت، خلال الجلسة الوزارية بمؤتمر مصر الدولي "إيجبس" اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من أجل ذلك فالأولوية هي سرعة النظر في وضع توافر الطاقة لسكان القارة من حيث تعزيز القدرة على النفاذية للكهرباء واستغلال الطاقة بالصناعات التحويلية.

وأشادت أماني أبوزيد بمشروع "حياة كريمة" وما يقدمه من خدمات وما يوليه لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى مصر كطاقة نظيفة، مشيرة لأهمية توحيد الجهود والتعاون الأفريقي المتكامل والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المصرية وخاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز كوقود.

كما أشارت للإطلاق الناجح لسوق أفريقي موحد للطاقة والذي بدأ في يونيو الماضي ومن المتوقع أن يكون بحلول عام 2040 أكبر سوق عالمي لتبادل الطاقة.

وأوضح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استضافة مصر لقمة الأطراف المناخية "Cop27" يجب أن يواكبه توحيد في الجهود، فمصر والدول الأفريقية ملتزمون لاتفاقية باريس وكل الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ.

وأشار إلى أن أفريقيا من أقل الدول المسببة للانبعاثات الضارة، وأن هناك تباينا كبيرا في 54 دولة هي الممثلة لقارة أفريقيا فهناك دول ليس بها موارد للطاقة أو مواردها غير كافية ودول أخرى بها فائض ولكن لا تمتلك بنية تحتية كافية لاستغلال مواردها.

وأكد الوزير أهمية أن تحتوي مخرجات قمة المناخ ضرورة النظر إلى أفريقيا ووجود التمويل والتكنولوجيا الحديثة للاستفادة من ثروات هذه القارة، وأن تكون القرارات الصادرة موضوعية وقابلة للتنفيذ، ويجب أن تكون الفترة الزمنية الانتقالية مناسبة لتحقيق التوازن المطلوب للمرحلة الانتقالية المطلوبة.

وذكر أن أفريقيا من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية، ويجب توحيد جهود الدول الأفريقية ليكون لها صوت في هذه القمة المهمة.

وأوضح جابرييل أوباينج ليما، وزير المعادن والهيدروكربون بغينيا الاستوائية، أن القارة الأفريقية لابد وأن يكون لها خططها الخضراء التي تراعي أولوياتها وخصوصيتها، وأن استدامة الطاقة أمر مهم تحقيقه كأولوية تسبق تحول الطاقة، مؤكدا أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي على غرار نجاح التجربة المصرية في هذا الشأن.

وأعرب الوزير الغيني عن تطلعه للاستفادة من مصر في قيادة الدول الأفريقية فيما يخص تعزيز استخدامات الطاقة الخضراء.

وأكد شيف تمبرا سيلفا، وزير البترول النيجيري، أنه لا غنى عن الاعتماد على البترول والغاز كمورد طاقة للمستقبل، وضرورة الاستمرار في البحث عن الاستثمارات والتمويل لهذا القطاع.

ودعا الوزير النيجيري مؤسسات التمويل لدعم توفير تكنولوجيات حديثة ومتخصصة تساعد الدول المنتجة على إنتاج وقود أحفوري أنظف، كما طالب بالاعتماد على الطاقة النووية كطاقة نظيفة إلى جوار الغاز الطبيعي كوقود انتقالي.