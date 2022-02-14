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رئيس وكالة الطاقة الدولية يعلن انضمام مصر لعضويتها رسميا

12:52 م الإثنين 14 فبراير 2022
رئيس وكالة الطاقة الدولية يعلن انضمام مصر لعضويتها رسميا

فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

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كتب- مصطفى عيد:

أعلن فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو، مشيدا بما حققته مصر من قصص نجاح وصفها بالرائعة.

وقال بيرول، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" اليوم الاثنين بالقاهرة، إن مصر وأفريقيا والعالم في لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأكد كامل الدعم لمصر في ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ "COP27" هذا العام وقيادتها للقارة الأفريقية للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التي تعاني من تحديات كبيرة تتمثل في النافذية للكهرباء والطهى بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث.

كما أشار بيرول إلى عدد من المؤشرات على الوضع فى أفريقيا ومعاناة الحصول على الطاقة لسكانها، حيث أوضح أن حجم إنتاج الطاقة الشمسية في جنوب الصحراء بأفريقيا يوازي نصف ما تنتجه بلجيكا وحدها، وأن موزمبيق مثلا أقل من 40% بها لديهم كهرباء بالرغم مما لديها من اكتشافات غازية.

وذكر بيرول أن ذلك يوضح أن العالم مازال في احتياج للبترول والغاز، وأنه عليه التصدى لتغير المناخ والتركيز على الابتكار وإيجاد تقنيات حديثة لتخزين الكربون ووضع استراتيجية متطورة لذلك.

وأكد أهمية وجود رؤية موحدة للقارة الأفريقية للتحول الطاقي واستثمار توجه أنظار العالم نحو مصر خلال القمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم.

وكالة الطاقة الدولية مؤتمر إيجبس 2022 القمة العالمية للمناخ الطاقة في أفريقيا

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