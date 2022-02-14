سعر كيلو الدواجن يقفز إلى 36 جنيهًا بالأسواق.. و3 أسباب وراء الزيادة

كتبت- شيرين صلاح ودينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البلدي والبيض والكتاكيت ارتفعت بالمزارع خلال الفترة الحالية بالأسواق، وذلك بسبب الاستعدادات لشهر رمضان وزيادة الطلب على الشراء.

وأوضح السيد، أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة عدة أسباب، أولها الاستعداد لشهر رمضان، مشيرا إلى أن الطلب يزيد على شراء الكتاكيت خلال الفترة الحالية وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن.

والسبب الأخر هو ارتفاع تكلفة التدفئة خلال فترة الشتاء، وزيادة عدد النفوق من الدواجن، ورغبة المربين في تعويض خسائرهم العام الماضي.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم 31 جنيهًا بالمزرعة، على أن يباع في الأسواق للمستهلك 35 و36 جنيهًا.

وأضاف السيد، أن سعر الكتكوت ارتفع إلى بين 6 جنيهات و13 جنيهًا مقابل 6 و9 جنيهات.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر كرتونة البيض ارتفع جنيهين بالمزرعة إلى 49 جنيهًا، ليباع بالأسواق 54 و55 جنيهًا.

بينما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بالمزرعة عند 50 جنيهًا، يباع للمستهلك بالأسواق عند 56 و57 جنيهًا.

وذكر رئيس الشعبة أن سعر كيلو الدواجن البلدي باختلاف نوعه ارتفع إلى بين 33 و38 جنيهًا، على أن يباع في الأسواق بين 40 و45 جنيهًا مقابل 41 و45 جنيهًا قبل الزيادة.

وسجل متوسط سعر طن العلف حوالي 9 آلاف جنيه بالأسواق، بحسب رئيس الشعبة.

ووفقا لقول السيد، فإن أسعار الدواجن ارتفعت تدريجيا مع نهاية آخر أسبوع بشهر يناير الماضي.

وقال رئيس الشعبة، إن السعر الحالي لكيلو الدواجن هو السعر العادل لتغطية تكلفة التربية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية.

وتراجعت أسعار الدواجن العام الماضي بشكل كبير حتى وصل سعرها بالمزرعة إلى 17 جنيهًا مع انخفاض الطلب وارتفاع سعر الأعلاف، مما سبب خسائر كبيرة للمربين بالعام الماضي، قبل أن تعاود وترتفع مره أخرى مع بداية العام الجاري.

وتنتج في مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف، والباقي يتم استيراده من الخارج، وفقا لقول محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.