ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الخيار الصوب، والفاصوليا، والباذنجان البلدي بين 50 قرشا و4 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 جنيهات و6.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 14 و16 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات بزيادة جنيه.

الملوخية بين 8 جنيهات و11 جنيها بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 3.5 و7.5 جنيه.

الرمان بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.