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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

10:03 ص الإثنين 14 فبراير 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

سوق السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.
وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و50 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و160 جنيها.
وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 42 و52 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق السمك سوق العبور سعر السمك البلطي سعر السمك المكرونة

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