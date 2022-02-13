25 % ارتفاعًا في أسعار هدايا "الفلانتين" هذا العام.. وزيادة الشحن تخفض الكميات المستوردة

كتبت-شيرين صلاح:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار هدايا عيد الحب "الفلانتين" ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بأسعار العام الماضي، مما دفع التجار لاستيراد كميات أقل.

وأرجع بركات ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر حاويات الشحن هذا العام وارتفاع فاتورة الاستيراد، والتي ترفع تكلفة البيع للمنتج النهائي بالأسواق.

وذكر بركات، أن أسعار حاويات الشحن ارتفعت هذا العام إلى 12 ألف دولار للحاوية الواحدة مقابل ألف دولار العام الماضي.

وتتراوح أسعار الهدايا بين 25 جنيهًا و600 جنيه للقطعة هذا العام بسوق الجملة بحسب النوع والخامة، ويزيد سعرها بين 20 و50% بسوق التجزئة على حسب المنطقة التي تباع بها، وفقا لقول صفا.

وأضاف صفا، أن الإقبال أقل من المتوسط هذا العام، نظرا لأن الفلانين هذا العام أتى في إجازة نصف العام الدراسي فأثر ذلك على الإقبال، موضحا أن شباب الجامعات الأكثر إقبالا على الشراء في الفلانتين.

وتراجعت كميات هدايا الفلانتين هذا العام بحوالي 40% مع ارتفاع أسعار الشحن، وانخفضت فاتورة الاستيراد خلال الـ6 شهور الماضية إلى 18 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار، قبل 6 شهور.

وتستورد مصر معظم هدايا الفلانتين من الصين، مشيرا إلى النسبة الأكبر من الهدايا الموجودة من السوق تكون مستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن معظمها تكون الدباديب والعرائس المصنوعة بأشكال شخصيات الكرتون، وفقا لقول صفا.

وأشار صفا، إلى أن الإقبال على شراء العرائس والدباديب هذا العام لا تعتمد على ذات اللون الأحمر كما هو معتاد، فاتجه ذوق الشباب إلى شراء الدباديب والعرائس ذات الألوان المختلفة والتي تصنع على شكل شخصيات أفلام الكارتون.