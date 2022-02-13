تقرير: قفزة لقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر خلال 2021



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير حديث لشركة المحاماة العالمية بيكر ماكنزي أن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر ارتفع خلال النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 116 صفقة، بينما نمت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بنسبة 430% لتصل إلى 4.3 مليار دولار.

وأوضح التقرير، الذي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، أن عدد الصفقات ارتفع على مستوى عام 2021 بأكمله بنسبة 49% مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 233 صفقة، بينما قفزت قيمة الصفقات بنسبة 486% بإجمالي 9.9 مليار دولار.

وقال محمد غنام، الشريك الإداري في شركة حلمي وحمزة وشركاه، بيكر ماكنزي القاهرة: "بالنظر إلى القفزة الهائلة في أحجام الصفقات وقيمها في السنة المالية 2021 مقابل السنة المالية 2020، لا يزال سوق معاملات الاندماج والاستحواذ في مصر واعدًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وكذلك لشركات الأسهم الخاصة".

وتابع: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يزداد نشاط الاندماج والاستحواذ في مصر في العام الجديد مع إغلاق الصفقات الضخمة في العديد من القطاعات المألوفة بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة والتعليم والرعاية الصحية والنفط والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى قطاعات جديدة أخرى تقود الزخم مثل fintech وESG".

ووفقا للتقرير، ارتفع إجمالي عدد صفقات الدمج والاستحواذ المبرمة في مصر خلال معظم شهور النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث كان شهر أكتوبر هو الأقوى في هذه الفترة من خلال 31 صفقة.

ومن حيث قيمة الصفقات، كان شهر ديسمبر هو الشهر الأفضل أداءً خلال الفترة حينما شهد صفقات بقيمة 653.8 مليون دولار.

وشهدت المعاملات المحلية انخفاضًا طفيفًا في عدد الصفقات بنسبة 4% خلال النصف الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من 2020، حيث تم تسجيل 52 صفقة محلية، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بنسبة 43% بقيمة 841 مليون دولار، وفقا للتقرير.

وارتفع عدد الصفقات للتعاملات المحلية في العام الماضي بأكمله بنسبة 21% من خلال 115 صفقة، وزادت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بنسبة 356% لتصل إلى 3.4 مليار دولار، بحسب التقرير.

وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر العابرة للحدود بنسبة 113% خلال النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي، ليسجل 64 صفقة بقيمة إجمالية 3.4 مليار دولار بزيادة 1505% في القيمة.

كما زاد عدد الصفقات العابرة للحدود خلال عام 2021 بأكمله بنسبة 93% مقارنة بعام 2020 ليصل إلى 118 صفقة في العام الماضي بقيمة 6.5 مليار دولار بنسبة زيادة 589%، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن غالبية الصفقات العابرة للحدود واردة بطبيعتها مع 96 صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن المنتجات والخدمات المالية احتلت المرتبة الأولى بين القطاعات المستهدفة للمستثمرين الوافدين من حيث عدد الصفقات في عام 2021 بالكامل بعدد 24 صفقة، تليها المنتجات والخدمات الاستهلاكية بـ 16 صفقة.

وأوضح أنه من حيث القيمة، كانت أكبر الصفقات في النصف الثاني من عام 2021 تابعة لقطاع الاتصالات بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي، حينما استحوذت مجموعة فودافون في المملكة المتحدة على شركة فودافون مصر للاتصالات والتي تعتبر أفضل صفقة عابرة للحدود لهذه الفترة ومن المتوقع إبرامها خلال الربع الأول من عام 2022.

أما بالنسبة للعام بكامله، جاء قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار، ثم قطاع الاتصالات بعد ذلك بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستحوذة خلال عام 2021 من حيث عدد الصفقات حيث أبرمت 20 صفقة واردة للعام بأكمله، بزيادة 67% عن العام السابق، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث القيمة بقيمة صفقات 2 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بصفقات بقيمة 1.7 مليار دولار.

بالنسبة للصفقات الصادرة (أي التي من مستثمرين مصريين وعقدت خارج مصر)، يشير التحليل إلى بيانات محدودة للغاية حول حجم وقيمة الصفقات، "لكننا لاحظنا أن الصفقات تندرج بشكل أساسي في قطاع الطاقة والطاقة مع 5 صفقات بقيمة 820 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2021"، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى حجم الصفقات الصادرة، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى للدول المستهدفة منها في عام 2021 مع 6 صفقات، ومن حيث القيم جاءت إسبانيا في المرتبة الأولى بصفقات قيمتها 725 مليون دولار، تليها غانا بقيمة 121 مليون دولار.