التصديري للصناعات الغذائية: 94 شركة مصرية تشارك في معرض جلفود بدبي

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مشاركة 94 من كبرى الشركات المصرية المُصدرة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بمعرض جلفود دبي خلال 13 و17 فبراير الجاري.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأحد، يُعد المعرض من أكبر المعارض المُتخصصة في مجال الصناعات الغذائية عربياً وعالمياً، نظراً لكونه ملتقى استراتيجي للمصنعين والموردين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف البيان، أن الشركات المصرية تتواجد في 5 قاعات بالمعرض، نظراً لتنوع المنتجات، حيث تتواجد بقاعة الشيخ مكتوم والتي تضم شركات المُجمدات، وزيوت الطعام، والمخللات، والزيتون، وزيت الزيتون، والسناكس والمقرمشات والحلويات، والعسل والمربات، المكرونات، والصوصات وإضافات الأغذية ومكونات الخبز، والوجبات سريعة التحضير، وصلصة الطماطم، وغيرها.

كما تتواجد بقاعة 2 شركات الألبان ومنتجاتها، وقاعة 3 الشركات العاملة لمصنعات اللحوم والدواجن، وقاعة زعابيل 2 الشركات العاملة بمجال العصائر والمشروبات فيما تتواجد الشركات العاملة بمجال الحبوب والبقوليات في قاعة زعابيل 4.

ودعا المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري المُستوردين من مختلف الدول المُتواجدة بالمعرض لزيارة الشركات المصرية المشاركة لبحث سبل التعاون المختلفة.

وتُعتبر مصر من أولى الدول التي قامت بالمشاركة بمعرض جلفود دبي لتستمر المشاركة لأكثر من ٢٠ عام دون انقطاع وبتواجد عدد من أفضل الشركات المصرية المُصدرة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، ويُعد السوق الإماراتي أحد أهم الأسواق المُستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 124 مليون دولار عام 2021، بحسب البيان.

ويعد معرض جلفود دبي أهم المعارض الغذائية في منطقة الخليج العربي، حيث تمثل دول الخليج العربي نسبة 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في عام 2021 بقيمة حوالى 550 مليون دولار من إجمالي الصادرات الغذائية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021.

وتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عشر في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة 124 مليون دولار تمثل 3% من إجمالي الصادرات المصرية الغذائية في عام 2021.

وذكر البيان، أن الشيكولاته تعد أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الخليج العربي في عام 2021 بقيمة 78 مليون دولار، يليها المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 62 مليون دولار، والمخاليط العطرية، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 58 مليون دولار، والخضار المجمد بقيمة 48 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بقيمة 37 مليون دولار، ومحضرات الحبوب بقيمة 33 مليون دولار، والتبغ المصنع بقيمة 31 مليون دولار، والجبن المطبوخ بقيمة 25 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.

وبلغت عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى دول الخليج العربي حوالي 764 شركة في 2021، بحسب البيان.