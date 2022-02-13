غدا.. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض "إيجبس 2022" للبترول بالقاهرة



كتب- مصطفى عيد:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح غدٍ الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي بالقاهرة تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، يشهد المؤتمر مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح تنظيم هذا الحدث في النسخ السابقة أعطى زخماً كبيراً وأهمية للنسخة الحالية من خلال جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر التي تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية.

وأشار إلى هذا الجذب يأتي من خلال التعريف بما تم من إصلاحات مهمة وقصص نجاح وإلقاء الضوء على الإمكانيات الواعدة للاستثمار في هذا الصناعة، مؤكداً أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح هذا المؤتمر سنوياً يبعث رسالة واضحة على دعم الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوي وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين.

وقال الوزير إن النسخة الحالية من مؤتمر إيجبس تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام الحالي.

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ستطبق بفعالية ودقة على غرار كافة الأحداث الإقليمية والدولية الناجحة التي شهدتها المنطقة مؤخراً للحفاظ على سلامة المشاركين.



وسيشهد المؤتمر مشاركة 11 وزيراً للبترول والطاقة من عدة دول، و19 من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية، و8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى في مقدمتها منظمة أوبك، وأوابك، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى غاز شرق المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، ومنتجي البترول الأفريقيين، ومنتدى الطاقة العالمي، ومرصد الطاقة للمتوسط.

وسيتضمن المؤتمر موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية خاصة في ظل الاستعدادات الجارية للقمة العالمية للمناخ COP27 لدعم وتعزيز جهود قطاع البترول لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن يجذب "إيجبس 2022" في دورته الخامسة نحو 26 ألف مشارك من العديد من الدول، و25 شركة بترول عالمية ومحلية، و73 جلسة حوارية، و260 متحدثاً، وأكثر من 1900 يمثلون الشركات والمنظمات والجهات المشاركة، وأكثر من 450 شركة عارضة و7 أجنحة دولية بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

كما يمنح المؤتمر جوائز للأبحاث والابتكارات المتميزة في مجال البترول والغاز والعناصر النسائية المتميزة في هذا القطاع، وفقا للبيان.