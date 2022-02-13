البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:22 ص الأحد 13 فبراير 2022
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 11552 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.15% إلى مستوى 11578 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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