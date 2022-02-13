البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 11552 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.
وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.15% إلى مستوى 11578 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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