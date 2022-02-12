قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم السبت.. والجرام يرتفع 10 جنيهات (تحديث)

كتبت-دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات 10 جنيهات للجرام، مقارنة بتعاملات بداية اليوم، تأثرًا بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وتخطى سعر الذهب عيار 21 حاجز 810 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 541 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 696 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 812 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 829 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-مرتفعًا بنسبة 0.26% ليسجل سعر الأوقية 1842.1 دولار.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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