عيار 21 يتخطى 800 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر اليوم خلال التعاملات

01:27 م السبت 12 فبراير 2022
عيار 21 يتخطى 800 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر اليوم خلال التعاملات

سعر-الذهب-اليوم-فى-مصر-الثلاثاء-3-يناير-2017

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كتبت-دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر عند نفس السعر في تعاملات الصباح.

وتخطى سعر الذهب عيار 21 حاجز 800 جنيه للجرام الواحد، خلال تعاملات الصباح، تأثرًا بارتفاع السعر المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

واستقر أسعار الذهب عيار 14 عند 535 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 687 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 802 جنيه للجرام.

وتراوح سعر الذهب عيار 24 عند 917 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6416 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-مرتفعًا بنسبة 0.26% ليسجل سعر الأوقية 1842.1 دولار.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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