وزيرة التجارة تفتح المبنى الجديد لمعامل فحص "الرقابة على الصادرات" بالإسكندرية

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقالت جامع إن الوزارة حريصة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الاسواق العالمية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية وبما يسهم في تقليل زمن الافراج الجمركي وتسهيل الإجراءات.

وقالت إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة حيث قامت بإنشاء مبنى جديد للمعامل الكيمائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الاسكندرية والدخيلة.

وأشارت إلى أن المبنى الجديد يضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الاوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج.

ونوهت الوزيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تطوير المعامل الغذائية والكيميائية وتزويدها بأحدث الاجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية وذلك بهدف الحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.

وقال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن المبنى الجديد مكون من 4 طوابق حيث يضم الطابق الأرضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية، مشيراً إلى أن الطابق الأول يتضمن 10 معامل متخصصة ومن بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيمائية على المنتجات الغذائية ، والخصائص الطبيعية للمنتجات بالإضافة إلى معمل الفيروسات البيولوجية.

ولفت النجار إلى أن الطابق الثاني يضم 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر، وفحص الأخشاب ومواد البناء بالإضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن اختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية.

وأوضح أن الطابق الثالث للمبنى يضم 6 معامل متخصصة في مجالات تقدير متبقيات المبيدات، وتقدير السموم الفطرية، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال، والفريون، والمعايرة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الهيئة توفر خدمات الفحص بما يزيد عن 400 اختبار معتمد وذلك بكافة موانئ الدولة الجوية والبحرية والبرية والتي تشمل مطار القاهرة وموانئ الدخيلة ودمياط وبورسعيد والأدبية وأسوان وسفاجا ونويبع، لافتاً إلى أن معامل الاختبارات الغذائية والكيمائية بالهيئة من أوائل المعامل المصرية التي تم اعتمادها دولياً طبقاً للمواصفة القياسية ISO /IEC/17025 وذلك بالإضافة إلى أن معامل الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد " إيجاك".