سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور ببداية تعاملات الأسبوع

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار عددًا من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، فيما ارتفع سعر الباذنجان البلدي بنحو 50 قرشًا.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8.5 جنيها.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و9 جنيهات، بزبادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات