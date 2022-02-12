استقرار أسعار السمك في سوق الجملة اليوم السبت

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار عددًا من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 42 و52 جنيها، وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح اليوم بين 90 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و50 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.