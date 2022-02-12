سعر الذهب اليوم السبت يصعد في بداية التعاملات

كتبت – دينا خالد:

صعد سعر الذهب في مصر اليوم السبت ببداية التعاملات بقيمة 3 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بسعر أمس، متأثرًا بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وتخطى سعر الذهب عيار 21 حاجز 800 جنيه للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 535 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 عند 687 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 عند 802 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 917 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6416 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-مرتفعًا بنسبة 0.26% ليسجل سعر الأوقية 1842.1 دولار.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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