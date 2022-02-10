لماذا ارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال يناير الماضي؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي خلال شهر يناير الماضي وذلك بعد زيادة أسعار عدد من السلع على رأسها السلع الغذائية.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس، وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8% مقابل 6.5% في ديسمبر.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 7.3% في يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في يناير إلى 1% مقارنة بديسمبر الماضي، مقابل معدل سالب خلال شهر ديسمبر (-0.2%)، بحسب بيان الجهاز.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يناير 0.9% مقابل معدل سالب 0.1% في ديسمبر.

ويأتي هذا المستوى لمعدل التضخم الشهري بعد ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.6%.

وفيما يلي أبرز السلع التي تسببت في ارتفاع التضخم الشهري ونسبة الزيادة في أسعارها خلال يناير، بحسب بيانات الإحصاء:

- السكر والأغذية السكرية: 14.7%.

- الخضروات: 4.3%.

- الألبان والجبن والبيض: 2.5%.

- اللحوم والدواجن: 2.3%.

- الحبوب والخبز: 2%.

ولم يذكر جهاز الإحصاء، في بيانه اليوم، المزيد من التفاصيل عن أي السلع ضمن هذه المجموعات تحديدا المسؤولة عن ارتفاع أسعار كل مجموعة منها، مثلما كان يحدث في بيانات الجهاز السابقة عن التضخم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية والسكر التمويني إلى 10.5 جنيه بداية من شهر يناير الماضي، بدلا من سعر 8.5 جنيه.

كيف يرى المحللون ارتفاع التضخم في يناير؟

قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن قراءة التضخم في يناير قفزت بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والذي كان نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وأضافت: "بدأ مخزون معظم المنتجين من المواد الخام الرخيصة في النضوب في الربع الرابع من عام 2021، واضطر إلى نقل ارتفاع تكلفة المدخلات إلى المستهلك النهائي".

ويرى محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، أن معدل التضخم السنوي في المدن جاء متماشيا مع توقعات هيرميس التي كانت عند 7.2%.

وقال أبو باشا، لمصراوي، إن ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة انخفاض سنة الأساس بشكل أساسي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

وأضاف أنه على مستوى أسعار السلع والخدمات الأخرى، كان التضخم فيها مستقر بشكل عام، حيث ارتفعت بمتوسط 0.3%؜ على مستوى شهري.