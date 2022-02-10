7.5 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم في يناير



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي بلغ نحو 7 مليارات و535 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار تقرير، تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي، أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و652 شهادة جمركية خلال يناير الماضي من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وذكر أن من بين هذه البضائع الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي بلغت مليارًا و688 مليونًا و496 ألف جنيه.

بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليارات و389 مليونًا و93 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و432 مليونًا و276 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال يناير الماضي بتصدير مشمول 7160 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 25 مليارًا و822 مليونًا و732 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

وذكر أنه تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو 3 ملايين و83 ألف جنيه.