بدء تداول ماكرو جروب.. ماذا نعرف عن أول شركة مستحضرات تجميل في البورصة؟

كتبت – شيماء حفظي:

بدأ اليوم الخميس، التداول على سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية في البورصة، بعد طرح نحو 45.8% من أسهمها مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الأيام الماضية، وفقا لبيان من البورصة.

وارتفع سعر السهم بحلول الساعة 11.30 صباحا بنسبة 1% ليتداول عند 4.90 جنيه للسهم مقابل 4.85 جنيه للسهم سعر الفتح.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية خطوة مهمة من شأنها تشجيع باقي الشركات على الطرح.

وأضاف أن الطروحات العامة تسهم في توزيع منافع النمو الاقتصادي التي تشارك فيه الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.

وقال الدكتور أحمد النايب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطرح مرحلة جديدة من مسيرة النمو كشركة مدرجة بجداول البورصة.

وذكر أن الإقبال على الطرح العام والخاص يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في كفاءة نموذج عمل الشركة وقدرتها على توظيف فرص النمو الواعدة.

وقالت المجموعة المالية هيرميس، والتي قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح للصفقة، في بيان، إن هذا يعد أول طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية.

أهم المعلومات عن الطرح الجديد لشركة ماكرو جروب في البورصة

يقدم مصراوي في السطور التالية معلومات عن الطرح الجديد في البورصة:

1- تعد ماكرو جروب الوافد رقم 245 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة

2- تعمل شركة ماكرو جروب في قطاع المستحضرات الطبية وتتخصص بصفة رئيسية في تصنيع وبيع مستحضرات التجميل، كما نجحت الشركة مؤخرًا في التوسع بمجال تصنيع المكملات الغذائية.

3- تم تنفيذ الطرح العام والخاص لعدد 264.5 مليون سهم بسعر 4.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1.3 مليار جنيه.

4- تتوزع حصيلة الطرح بين 1,2 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص، و64.1 مليون جنيه قيمة الطرح العام، بمشاركة نحو 5600 مستثمر في الطرحين العام والخاص.

5- وصل رأس المال السوقي للشركة إلى 2.8 مليار جنيه تقريبًا وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة.

6- بلغت الحصة السوقية للشركة 23.1% حتى نهاية عام 2020 في مجال المستحضرات الطبية، بحسب بيان لهيرميس.