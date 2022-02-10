مصر تتوقع تصدير 7.5 مليون طن غاز طبيعي ومسال خلال العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن إجمالي كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، أضاف جلال أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، ووضع 12 بئراً على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعب غاز، و12.1 ألف برميل متكثفات.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023.



وذكر جلال أنه تم أيضا خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي والتي أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار، كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي إلى ما يناهز حوالي 700 ألف وحدة سكنية من أصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام، و95 مصنعاً و5200 منشآة تجارية منها 3200 مخبز بلدي مدعوم ، كما وصل الغاز إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعي لأول مرة.

وأشار جلال إلى تحويل 42 الف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز خلال النصف الأول من 2021-2022، وأنه يجري الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود.

وذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية يستفيد منها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية، ويجري توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.