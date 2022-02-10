معدل التضخم السنوي يرتفع للشهر الثاني ويسجل 8% خلال يناير
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8% مقابل 6.5% في ديسمبر، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
ويأتي ذلك بعد انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهري نوفمبر وأكتوبر، عقب ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 7.3% في يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 1% في يناير مقابل معدل سالب 0.2% في ديسمبر الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في المدن 0.9% وفي الريف بنسبة 1.2% خلال يناير الماضي.
ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه ارتفع فوق نقطة المنتصف سواء في المدن أو على مستوى إجمالي الجمهورية.
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