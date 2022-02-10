السكر والخضروات يرفعان معدل التضخم الشهري إلى 1% خلال يناير

10:18 ص الخميس 10 فبراير 2022
السكر والخضروات يرفعان معدل التضخم الشهري إلى 1% خلال يناير

أسعار السكر

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كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع معدل التضخم الشهري في يناير إلى 1% مقارنة بديسمبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا سالبا خلال شهر ديسمبر (-0.2%).

وقال جهاز الإحصاء، في بيانه اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري ارتفع بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.6%).

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%) خلال شهر يناير، ومجموعة الخضروات بنسبة (4.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%).

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية والسكر التمويني إلى 10.5 جنيه بداية من شهر يناير الماضي، بدلا من سعر 8.5 جنيه.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%) خلال شهر يناير، وفقا لبيان الإحصاء.

وزادت أيضا أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، موجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، بحسب البيان.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.2%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

معدل التضخم التضخم الشهري أسعار السكر أسعار الخضروات يناير 2022 جهاز الإحصاء

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