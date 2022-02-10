أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

10:06 ص الخميس 10 فبراير 2022
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الخضار والفاكهة

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كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم سوق العبور أسعار الفاكهة سعر الخضار

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