البترول: وضع بئرين جديدين بحقل ظهر على الإنتاج خلال أشهر

كتب – مصطفى عيد:

تقترب وزارة البترول من وضع بئرين جديدين بحقل ظهر على الإنتاج خلال الأشهر القادمة، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروشروق خلال استعراضه تطورات الأعمال بالشركة إلى قرب وضع البئرين "ظهر 15" و"ظهر 16" بالمنطقة الجنوبية بحقل ظهر على الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تحديات للمحافظة على معدلات الإنتاج من الحقل في حدود حوالى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركتى بتروشروق وبتروبل بالفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى 2021/2022 والموازنة المقترحة للعام المالى 2022/2023، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركات قطاع البترول نجحت في الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي واجهت صناعة البترول العالمية من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المستويات المرتفعة الحالية للأسعار بأسواق البترول والغاز العالمية تشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والانتاج.

وقال رئيس الشركة إن الاستثمارات بالموازنة المعدلة بلغت حوالى 698 مليون دولار لتنفيذ الأعمال الاستكشافية والتنموية ونشاط الحفر وتنفيذ مشروعات تطوير المحطات وعمليات التشغيل ، مشيراً إلى أن الاستثمارات المستهدفة في عام 2022/2023 تبلغ حوالى 690 مليون دولار لاستكمال أعمال أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وعمليات تطوير التسهيلات البحرية مثل مشروع تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه.

وأوضح أن الشركة تمتلك سجلاً زاخراً من العمل المجتمعى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للمجتمع المحيط بحقل ظهر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تم تنفيذ مشروعات تنمية محلية بقيمة اجمالية تبلغ 125 مليون جنيه مخصصة لمشروعات التنمية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم.

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروبل استعرض المهندس خالد موافى رئيس الشركة بنود الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى حيث أشار إلى أن الاستثمارات بلغت 842 مليون دولار لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بعد عمليات إعادة تقييم للمناطق المنتجة بالفعل حيث أنه من المخطط حفر البئر الاستكشافى القرعة جنوب – 1 وحفر 4 آبار إضافية بمناطق بلاعيم وبلطيم جنوب غرب بهدف الحفاظ على وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار إلى تنفيذ مشروع قياس غازات الشعلة ووضع خطة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة محطات معالجة المياه المصاحبة بالحقول وأن الشركة قامت بحفر 8 آبار برية وبحرية بمنطقة أبو رديس ، وفيما يخص موازنة 2022/2023 .

وأوضح موافى إلى أن الاستثمارات تبلغ 807 مليون دولار مع التركيز على العمليات الاستكشافية لإيجاد احتياطيات إضافية واستكمال خطة الشركة للمحافظة على الأصول وخفض التكلفة التشغيلية مع زيادة الإنتاج حيث من المستهدف الوصول بمعدلات الانتاج إلى حوالى 248 ألف برميل زيت مكافئ يومياً من خلال حفر 15 بئر تنموى.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات إيجاس ونوابه والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد وسام مدير عام بقطاع شئون الغاز بالوزارة وماركو روتوندى مدير عام شركة إينى الإيطالية في مصر وكريم علاء المدير الإقليمى لشركة بى بى البريطانية في مصر وممثلى شركات روسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.