تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 11978 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.4%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 11.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي بيع 614.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 12.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.51% إلى مستوى 12043 نقطة في نهاية تداولات جلسة الأربعاء الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.