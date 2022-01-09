زيادة ألف جنيه في سعر طن الأرز بالأسواق بسبب التخزين

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وصاحب أحد مضارب الأرز، إن سعر الأرز الشعير والأبيض ارتفعت في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وذكر الوليلي، أن متوسط الزيادة في طن الأرز الشعير وصلت إلى 800 جنيه للطن، ومتوسط الارتفاع في سعر طن الأرز الأبيض ألف جنيه للطن.

وأرجع الوليلي ارتفاع أسعار الأرز نتيجة تخزين السلعة، على الرغم من وجود وفرة بالمعروض من بالأسواق.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حاليا بين 5150 و5250 جنيهًا، وسعر طن الأرز الشعير العريض الحبة بين 5800 و5900 جنيه.

ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة بين 7700 و8200 جنيه، ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بين 8700 و9500 جنيه.

وأشار الوليلي إلى أنه سيتم رفع هذا الأمر لوزير التموين خلال الأيام المقبلة، لبحث هذه الزيادة في الأسعار غير الطبيعية في الوقت الحالي.

ووفقا لقول يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في وقت سابق، فإن سعر سعر كيلو الأرز السائب حاليا يتراوح بين 5 و7 جنيهات، وسعر كيلو الأرز المعبأ يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بحسب النوع والشركة.