زيادة ألف جنيه في سعر طن الأرز بالأسواق بسبب التخزين

02:52 م الأحد 09 يناير 2022
زيادة ألف جنيه في سعر طن الأرز بالأسواق بسبب التخزين

أرز أبيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وصاحب أحد مضارب الأرز، إن سعر الأرز الشعير والأبيض ارتفعت في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وذكر الوليلي، أن متوسط الزيادة في طن الأرز الشعير وصلت إلى 800 جنيه للطن، ومتوسط الارتفاع في سعر طن الأرز الأبيض ألف جنيه للطن.

وأرجع الوليلي ارتفاع أسعار الأرز نتيجة تخزين السلعة، على الرغم من وجود وفرة بالمعروض من بالأسواق.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حاليا بين 5150 و5250 جنيهًا، وسعر طن الأرز الشعير العريض الحبة بين 5800 و5900 جنيه.

ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة بين 7700 و8200 جنيه، ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بين 8700 و9500 جنيه.

وأشار الوليلي إلى أنه سيتم رفع هذا الأمر لوزير التموين خلال الأيام المقبلة، لبحث هذه الزيادة في الأسعار غير الطبيعية في الوقت الحالي.

ووفقا لقول يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في وقت سابق، فإن سعر سعر كيلو الأرز السائب حاليا يتراوح بين 5 و7 جنيهات، وسعر كيلو الأرز المعبأ يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بحسب النوع والشركة.

غرفة الصناعات الغذائية عبة المواد الغذائية عر الأرز لأرز الشعير لأرز الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا