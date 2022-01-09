رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية: نستهدف زيادة عدد المحطات الصناعية خلال 2022

كتبت- شيرين صلاح:

قال اللواء خالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزراة الصناعة، إن المصلحة تستهدف خلال العام الحالي زيادة عدد المحطات الصناعية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع الكيانات الصناعية الكبيرة.

وجاء ذلك خلال افتتاح نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة فاعليات معرض إيجي بلاست للدورة 18 للصناعات الكيماوية.

وكاشف مندور، خلال كلمته في افتتاح المعرض اليوم الأحد، أنه يتم إنشاء ١٠٠ محطة صناعية حتى الآن، وتم إنشاء 22 محطة خلال العام الماضي.

وأضاف، أنه جاري تأسيس عدد من المحطات الصناعية الجديدة خلال العام الحالي ٢٠٢٢ بالتعاون مع غرفتي الأثاث والصناعات الغذائية لفتح محطات جديدة الكيانات الكبيرة التابعة للغرفتين.

وذكر أنه جاري التنسيق مع باقي الغرف الصناعية لتوفير تدريب نظامي لأعضائها.

وأكد مندور على ما تتمتع به المصلحة من مرونة فيما يتعلق ببرامجها التدريبية وفقا لاحتياجات الصناعة والمستجدات التي تطرأ علي الصناعة، مشيرا إلى قيام مراكز التدريب التابعة للمصلحة بالتدريب علي ٥٨ مهنة، وأن أي مهن جديدة يتم عمل ورش عمل من أجل إعداد البرامج التدريبية الخاصة بها تضم أكاديميين ومدربين ورجال صناعة للتعرف علي الاحتياجات التدريبية لهذة المهن.

وقال إنه من المقرر عقد لقاء عمل مع خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية 16 يناير الجاري، وذلك للتوسع في برامج التدريب للعاملين في صناعه البلاستيك وتطوير المهنة والمعدات الخاصة بهذا الصناعة لتتواكب مهارات خريج المراكز التدريبية مع الحداثة في الصناعة.

وأضاف مندور أنه يتم سنويا تخريج مابين ١٢ و ١٥ ألف خريج من المراكز والمحطات السنوية "شبيهة بالمدارس الخاصة المنشأة داخل المصانع".

وكشفت أنه تم إضافة مجالات جديدة للتدريب من قبل مراكز التدريب وهي الذكاء الاصطناعي، صناعة السينما، الجرافيك.

وأكد أن المراكز التدريبية يتم تطوير المعدات فيها وفقا لتطوير المناهج بما يتوافق مع المعدات والحداثة التي تلحق بالصناعة.

وقال إنه جاري تطوير أكثر من مركز في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع الجانب الكندي ومركز أم حبيبه الدولي.

وأضاف أنه جارى تأسيس مركزين للتدريب في كل من سوهاج والفيوم يبدا العمل فيهم خلال العام التدريبي القادم ٢٠٢٢/٢٠٢٣.