زيادة الطلب ترفع أسعار الدواجن.. واستقرار أسعار البيض

كتبت-دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت اليوم بنحو جنيهن للكيلو.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن سجل اليوم بالمزرعة نحو 27 جنيهًا مقابل 25 جنيها بداية الأسبوع الماضي، ليباع بالأسواق بنحو 30 و31 جنيهًا.

وأرجع السيد هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مع أعياد الميلاد.

واستقر سعر طبق البيض عند 43 جنيها، ليباع في الأسواق بنحو 48 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكتكوت بين 5 و7 جنيهات، بحسب السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.