"الصناعات الغذائية": إصدار أول مواصفة قياسية مصرية لتمور المجدول قريبًا

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بأن الغرفة بدأت بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في وضع أسس لإصدار أول مواصفة قياسية مصرية لصنف تمر المجدول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجزايرلي، أنه جار إطلاق برنامج تدريبي لدعم سلامة الغذاء داخل المنشآت العاملة في قطاع التمور، وذلك خلال فعاليات مهرجان التمور لمساعدة شركات الأعضاء في الوفاء بمتطلبات سلامة الغذاء ورفع الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لإنتاج الغذاء الصحي والآمن، القابل للتصدير.

وأوضح رئيس الغرفة، أن البرنامج دعم سلامة الغذاء تنفذه الغرفة مع مشروع (TAIB) المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيتة.

وأشار الجزايرلي، إلى أن الشراكة بين الغرفة والهيئة لإعداد مواصفة منفصلة لتمور المجدول تأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالارتقاء بمستوى جودة التمور وزيادة الإنتاجية من الأصناف عالية القيمة الاقتصادية والغذائية الواعدة والاستراتيجية لمصر.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، على أهمية تحديث المواصفات القياسية المصرية بصفة مستمرة للتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما تسعي إليه الغرفة كممثل للمجتمع الصناعي الغذائي، نظراً لما تحققه عملية التحديث من منتجات محلية عالية الجودة لها قدرة علي النفاذ الي مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بأنه سوف يتم إلقاء الضوء على الموقف الحالي للمواصفة القياسية المصرية للتمور والاطار العام للمواصفة القياسية لصنف المجدول بمشاركة ممثلي الهيئة خلال الجلسات الفنية لمهرجان التمور والمزمع عقده في سيوة في الفترة من ٢٢ و ٢٤ يناير الجاري، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف البسيونى، أنه كما سيتم أيضا خلال فعاليات مهرجان التمور اطلاق البرنامج التدريبي الأول المخصص لقطاع التمور، والذي سيتضمن تقديم الدعم الفني لتطبيق الاشتراطات الاساسية لنظم سلامة الغذاء وتطبيق نظم التتبع واسترجاع المنتج وغيرها من الموضوعات الهامة بجانب عرضاً للدلائل الفنية في اطار البروتوكول الموقع بين الغرفة ومشروع TAIB.

وتنتج مصر التمور بنسبة 18% من حجم الإنتاج العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيا بنسبة إنتاج 24%، بحسب البيان.

وبلغت صادرات مصر من أصناف التمور نحو 40 مليون دولار حاليا، لإجمالي 44 ألف طن.