لجنة من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لرصد مقترحات مسودة قانون العمل

كتب-علاء حجاج:

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT اليوم عن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لرصد مقترحات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مسودة قانون العمل الجديد، وتأتي هذه الخطوة ضمن دور الغرفة باعتبارها همزة الوصل بين أعضاء الصناعة ومتخذي القرار في الدولة للمشاركة البناءة في كافة الاتجاهات المستقبلية.

ويأتي ذلك تماشياً مع مجهودات اتحاد الصناعات المصرية برصد مقترحات مختلف الصناعات الرئيسية في الدولة حول مسودة قانون العمل الجديد، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد.

يترأس اللجنة الدكتور حسن صادق وتضم بعضويتها كل من المهندس أحمد السبكي والمهندس أحمد عيد، والدكتور محمد حجازي مستشار غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للقوانين والتشريعات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تعتبر استكمالاً لدور الغرفة في الحوار المجتمعي حول كافة التشريعات القانونية الجديدة ذات التأثير المباشر على شركات الصناعة، ومن المقرر اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية للقانون قبل مناقشته من قبل مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من الاتحاد والغرف الصناعية.