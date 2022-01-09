التضامن توقع بروتوكولًا مع مصر الخير للتدريب على صناعة المشغولات اليدوية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزراة التضامن الاجتماعي و

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير بشأن التدريب والتأهيل على صناعة السجاد، والكليم اليدوي، والمنسوجات اليدوية، والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" وعلي الأخص محافظة شمال سيناء.

وبحسب بيان الوزارة، جاء توقيع البروتوكول في إطار المبادرات الرئاسية "تتلف في حرير" و"بر أمان"، وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشمل بروتوكول التعاون دعم صغار الصيادين من خلال سداد المديونيات المستحقة على الصيادين طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مما يمكن الصيادين من تجديد تراخيصهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يشمل فقط صيادي شمال سيناء الذين تعرضوا لوقف مزاولتهم للصيد من خلال التصدي للعمليات الإرهابية خلال الأعوام السابقة.

ووقع البرتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ومحمد محسن أمين عام صندوق مؤسسة مصر الخير.

ويهدف البروتوكول إلى توفير التدريب والتأهيل على صناعة السجاد، والكليم اليدوي، والمنسوجات اليدوية، والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية "تتلف فى حرير" خاصة فى شمال سيناء، بالإضافة إلى تشغيل المتدربين بعد الانتهاء من فترة تدريبهم في بعض مراكز التكوين المهني التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ووعدت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة أماكن لتنفيذ التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية، وكذلك توفير عدد من الأنوال للمستفيدين، وتوفير خامات لصناعة السجاد اليدوي "صوف وقطن"، ومنح مكافات للمتدربين لمدة 6 أشهر.

فى المقابل تلتزم مؤسسة "مصر الخير" بتوفير مدربين علي صناعة السجاد والكليم، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى مبادرة "تتلف فى حرير"، خاصة محافظة شمال سيناء، والالتزام بمدة التدريب ستة أشهر لإخراج متدربين قادرين علي العمل.

ومن جانب آخر طلبت الوزارة من مؤسسة مصر الخير التعاون في دراسة حالات صيادي شمال سيناء المستحق عليهم متأخرات تأمينية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتأكد من أحقيتهم في سداد المتأخرات التأمينية، وإنهاء المديونيات والقضايا المرفوعة عليهم حتى يتسنى لهم تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم.

وأوضح الدكتور محسن محجوب أمسن صندوق مؤسسة مصر الخير عضو مجلس الأمناء، أن مصر الخير تشارك بقوة فى المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الكثير من فرص العمل فمثلاً نبني مصانع الملابس فى محافظة المنيا، ويتم التنسيق في إدارتها مع القطاع الخاص لشركات تصدير الملابس الجاهزة للخارج فإذا كان يعمل فى المصنع الواحد 1000 عامل، كما تم إنشاء 3 مصانع نكون بذلك قد وفرنا 3 آلاف فرصة عمل ودعم اقتصادي للأسر.