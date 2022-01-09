زيادة الكوسة والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتقعت سعر كيلو الكوسة، والملوخية بين جنيه وجنيهين، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والبسلة بين 50 قرشا وجنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات, بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 3 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.