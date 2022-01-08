10 % تراجعًا في بتكوين.. انخفاض حاد في سعر العملات المشفرة خلال أسبوع

كتب-علاء حجاج:

شهدت أسعار أغلب العملات الرقمية المشفرة تراجعا حادا على مدار الأسبوع الماضي، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

حيث تراجع سعر بتكوين إلى 41.8 ألف دولار اليوم لتسجل تراجعًا أسبوعيًا بلغ نسبته 10%.

فيما سجلت العملة الرقمية "إيثيريوم" 3.2 ألف دولار بتراجع أسبوعي بلغ 13%، فيما انخفضت العملة الرقمية "tether" بمقدار 0.2% على مدار الأسبوع الماضي لتسجل دولار واحدا.

وبحسب مؤشرات منصة "كوين ماركت كاب" تراجعت قيمة عملة "بينانس كوين" بنسبة 12% على مدار الأسبوع الماضي لتسجل 454.9 دولار.

وانخفضت العملة المشفرة "solana" بنسبة 15.8% على مدار الأسبوع لتسجل 145.4 دولار اليوم.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 7714 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.