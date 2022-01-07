الكوسة والطماطم.. زيادة أسعار 9 أصناف خضروات وفاكهة خلال الأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار 9 أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد، في سوق العبور لتجارة الجملة، فيما تراجعت أسعار البطاطس 50 قرشا للكيلو.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو الطماطم والكوسة والفلفل بأنواعه، والخيار البلدي والملوخية، وجاءت الزيادة بين 50 قرشا وحتى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و8.5 جنيه، بزيادة بين 25 و 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 3 و9 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.